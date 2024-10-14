Anne dehşeti ihbarla ortaya çıktı

Ankara'da annesi tarafından ayaklarından ve boynundan zincirle bağlanarak eve hapsedilen 7 yaşındaki çocuk komşuları tarafından kurtarıldı. 'Evden kaçıyordu' diyerek kendini savunan anne 'Eziyet' suçundan tutuklandı.Ankara Yenimahalle'de yaşayan Hüsam Ş, Yabancı uyruklu komşusu Sara B'nin yaşadığı üst katındaki daireden 10 gün boyunca zincir sesi ve çocuk bağırmaları gelince dayanamadı ve oğlunu gönderdi. Balkondan içeriye bakan genç, 'Yardım edin' diye bağıran 7 yaşındaki Abdurrahman A.'nın zincirle ayaklarından ve boynundan bağlı olduğunu görünce video kaydına alıp diğer komşulara gösterdi. Komşulardan Fatma G.'nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri; çocuğu kurtarıp, eve gelen anne Sara B.'yi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ifade veren anne Sara B., oğlunun evden kaçtığını, evde tutabilmek için sadece bir kez bu şekilde zincirle bağladığını belirtip darp etmediğini öne sürdü. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Sara B. 'Eziyet' suçundan tutuklandı.