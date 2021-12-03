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Giriş Tarihi: 3.12.2021 20:45 Son Güncelleme: 3.12.2021 21:00

Anne eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti

Anne eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu F.Z.E., yaşları küçük olan 3 çocuğunu evde bırakarak aile sağlığı merkezine gitti. İşleri bitince geri dönen kadın hayatının en büyük acısını yaşadı. 3 çocuk da çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.

3 ÇOCUK KURTARILAMADI


İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anne eve dönünce hayatının şokunu yaşadı! 3 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybetti
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