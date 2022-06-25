Anne Frank Doodle tasarımı ardından ünlü Alman yazar hayatı ve günlükleri ile merak konusu oldu. Arama motorunda merak ettikleri konuları aramaya girenler yazarın hayatı ve eserleri ile karşılaştı. Bu noktada "Anne Frank kimdir, ne zaman öldü?" sorusu yanıt aramaya başladı. Ünlü günlük yazarı Google ile tüm dünyada anılıyor. Peki, Anne Frank nasıl öldü, eserleri neler? İşte detaylar…

ANNE FRANK KİMDİR?

Çocuk yaşta toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank ölümü ardından yayımlanan günlükleri ile Nazi kamplarında kendisi ve ailesinin yaşadıklarını günümüze taşımıştır. Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.