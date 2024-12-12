Anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde. anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Olay, Cebike Mahallesi'nde bulunan TOKİ Yeni Konutları'nda yaşandı. Aileye yakınları ulaşamayınca, polisi aradı. Dairenin kapısı polis eşliğinde çilingire açtırıldı. Ekipler girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. 112 Acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik Kökçü ailesinden anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege Kökçü (5), Elif Bilge Kökçü (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Bitkin halde bulunan ve hastaneye kaldırılan baba Emrah Kökçü'nün (43) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ailenin doğalgaz veya gıda zehirlenmesi geçirdiği üzerinde duruluyor.