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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Anne ile bebeğini koronavirüs ayırdı

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Anne ile bebeğini koronavirüs ayırdı
Rize'de hamile olan ve koronavirüs belirtileri gösterince yapılan testi pozitif çıkan Neriman Kösem (27), yaklaşık bir ay önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kösem'in durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği sezaryenle alındı. Kuvöze alınan bebeğe "İpek" adı verilirken, tedavisi yoğun bakımda süren Neriman Kösem ise entübe edildi. Ancak Kösem, doğumdan 16 gün sonra, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Anne ile bebeğini koronavirüs ayırdı
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