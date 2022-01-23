Anne ile bebeğini koronavirüs ayırdı

Rize'de hamile olan ve koronavirüs belirtileri gösterince yapılan testi pozitif çıkan Neriman Kösem (27), yaklaşık bir ay önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kösem'in durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği sezaryenle alındı. Kuvöze alınan bebeğe "İpek" adı verilirken, tedavisi yoğun bakımda süren Neriman Kösem ise entübe edildi. Ancak Kösem, doğumdan 16 gün sonra, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.