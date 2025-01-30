Anne ile kızı, sahte emniyet Amirine 120 bin lira kaptırdı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dolandırıcılığa ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede İsmail Y'nin 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi iddianameye ilişkin yetkisizlik kararı verdi ve Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yargılama önünüzdeki günlerde Konya'da yapılacak.

"BANKA HESABIMI VE TELEFONUMU BAŞKA BİRİ KULLANDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İsmail Y., ilginç savunmasında banka hesabını ve telefonunu bir günlüğüne başka birinin kullandığını söyledi ve şöyle konuştu: "Kredi notum düşüktü. Sosyal medyada kredi notunu yükseltmek için bir linke tıkladım ve link beni Sergen adlı bir kişinin Whatsapp'ına yönlendirdi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konu ile ilgili ifade verdim. Sergen isimli kişi bu sebeple banka hesabımı ve telefonumu bir günlük kullandı. Olayla ilgim yok" dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Y.'nin bahsettiği konular ve adliyelerde mağdur olduğuna ilişkin bir soruşturma ve kovuşturma olmadığı aksine İsmail Y. hakkında farklı adliyelerde şikayetler olduğu belirtildi.