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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Anne ile kızı yemek masasında öldürüldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, kardeşinin dini nikâhlı eşiyle kadının annesini silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre Abdurrahman A. (32), Yenibaraj Mahallesi'nde oturan kardeşinin dini nikâhlı eşi Hüda Gün (39) ile annesi Naima Gün'ün (70) evine gitti. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla yemek masasında oturan anne ve kıza ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anne ile kızı yemek masasında öldürüldü
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