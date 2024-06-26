Anne ile oğlu gölette boğularak can verdi

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş Köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Emirhan Çakır, koyunları otlatmak için kırsal alana gitti. Çobanlık yapan Çakır, akşam 20:00 sıralarında serinlemek için yakınlardaki bir gölete girdi. Talihsiz çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlunun kayıp haberini alan köydeki annesi Gülnar Çakır oğlunu aramak için göletin bulunduğu bölgeye gitti. Emirhan Çakır'ın suya girdiğini duyan acılı anne, gölete girerek oğlunu aramaya başladı ancak kısa bir süre sonra Gülnar Çakır'da gölet içinde gözden kayboldu.

İKİSİNİN DE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri, Balıkesir İtfaiyesi ve AFAD personellerinin yanı sıra Sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları için hemen gölete giren dalgıçlar, yaklaşık 3 saat boyunca anne ve oğlunu aradı. Uzun uğraşlar sonucu saat 00:10 sıralarında Anne Gülnar Çakır ve oğlu Emirhan Çakır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.