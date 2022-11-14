Haberler Yaşam Haberleri Anne karnında kurtarılan ikizler 2 yaşını geçti
Giriş Tarihi: 15.11.2022

Anne karnında kurtarılan ikizler 2 yaşını geçti

Anne karnındayken transfüzyon sendromu gelişen tek yumurta ikizi Zümra ve Yüsra kardeşler lazer cerrahisiyle kurtarıldı. Sağlıklı olarak dünyaya gelen ikizler, iki yaşını geçti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anne karnında kurtarılan ikizler 2 yaşını geçti
Antalya'da yaşayan ve ikiz bebeklere hamile olan Şerife Yiğen, gebeliğinin 19'uncu haftasında bazı şikâyetlerle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ise tek yumurta ikizlerinden görülen, ikizden ikize transfüzyon sendromu geliştiği belirlendi.



Bunun üzerine anne karnındaki bebeklere, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Doç. Dr. Cem Sanhal tarafından intrauterin lazer cerrahisi uygulandı. İşlem başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra hasta sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirdi. Bir yaşını geçen bebekler, sağlıklı bir şekilde büyüyor. İkizden ikize transfüzyon sendromunun, tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mendilcioğlu, "Bu hastalık, ikizler arasında kan akım dengesizliği sonucu oluşur ve bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalır. Bu durum erken doğum riskini de artırır. En önemli tedavisi ise anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir. Bu tedavi, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor" dedi.

'ADETA MUCİZE'
2 Eylül'de 2 yaşını dolduran ikizler Zümra ve Yüsra'nın annesi Şerife Yiğen ise "Ben çok ümitli değildim ama hocalarımız sayesinde adeta bir mucize yaşadım ve çocuklarım sağlıklarına kavuştular. Bana çok güzel iki hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yasada yaş şartı olmayacak! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından görüntüler ortaya çıktı! Kadın terörist Ahlam Albashir böyle kaçtı
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Saldırıyı gerçekleştiren teröriste dair yeni detaylar ortaya çıktı! Karı-Koca kılığında...
SON DAKİKA: Emekli ve memurlar dikkat! Milyonlara ek zam: Emekli maaşı için 1.971 TL'ye varan artış
KYK BURS - KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 – 2023: GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı erişime açıldı mı?
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne karnında kurtarılan ikizler 2 yaşını geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA