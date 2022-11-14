Anne karnında kurtarılan ikizler 2 yaşını geçti

Antalya'da yaşayan ve ikiz bebeklere hamile olan Şerife Yiğen, gebeliğinin 19'uncu haftasında bazı şikâyetlerle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ise tek yumurta ikizlerinden görülen, ikizden ikize transfüzyon sendromu geliştiği belirlendi.Bunun üzerine anne karnındaki bebeklere, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Doç. Dr. Cem Sanhal tarafından intrauterin lazer cerrahisi uygulandı. İşlem başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra hasta sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirdi. Bir yaşını geçen bebekler, sağlıklı bir şekilde büyüyor. İkizden ikize transfüzyon sendromunun, tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mendilcioğlu, "Bu hastalık, ikizler arasında kan akım dengesizliği sonucu oluşur ve bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalır. Bu durum erken doğum riskini de artırır. En önemli tedavisi ise anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir. Bu tedavi, Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabiliyor" dedi.2 Eylül'de 2 yaşını dolduran ikizler Zümra ve Yüsra'nın annesi Şerife Yiğen ise "Ben çok ümitli değildim ama hocalarımız sayesinde adeta bir mucize yaşadım ve çocuklarım sağlıklarına kavuştular. Bana çok güzel iki hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım" dedi.