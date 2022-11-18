Anne katili çocuğa 19 yıl, azmettiren babaya ağır müebbet istendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Serap Bor (35), 19 Mayıs'ta evine gelen, babası Erkan A. (42) ile yaşayan oğlu İ.A. (15) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. İ.A., komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de yaraladı. Polis tarafından yakalanan İ.A. ile Bor'dan bir yıl önce anlaşmalı boşanan baba Erkan A. tutuklandı.Hazırlanan iddianamede İ.A. hakkında "üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme" suçundan olay tarihinde 15 yaşını doldurmadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar, 3 kişiyi yaraladığı için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.Öte yandan Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma kapalı olarak görüldü.