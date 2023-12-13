Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Konya'da annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldüren 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hâkim karşısına çıkan Helvacı, "Ben kendisine herhangi bir ithamda bulunmadan durduk yere kendisinin telefonunun eskort sitelerinde yayınlandığını söyledi. Telefonunu önüme bıraktı. Telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu ben açtığımda, erkek şahıslar 'Geceliği ne kadar' şeklinde sorular soruyorlardı. Mahalleden ve sosyal mecralardan kendisinin gazinolara gittiğini, birkaç kişiye de uyuşturucu madde sattığını mahalledeki çocuklardan öğrendim" dedi.