Haberler Yaşam Haberleri Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Giriş Tarihi: 14.12.2023

Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Konya'da annesi Ayfer Akbay'ı (49) tüfekle vurarak öldüren 26 yaşındaki Yusuf Furkan Helvacı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hâkim karşısına çıkan Helvacı, "Ben kendisine herhangi bir ithamda bulunmadan durduk yere kendisinin telefonunun eskort sitelerinde yayınlandığını söyledi. Telefonunu önüme bıraktı. Telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu ben açtığımda, erkek şahıslar 'Geceliği ne kadar' şeklinde sorular soruyorlardı. Mahalleden ve sosyal mecralardan kendisinin gazinolara gittiğini, birkaç kişiye de uyuşturucu madde sattığını mahalledeki çocuklardan öğrendim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
Rusya’dan nükleer teklifi…
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA