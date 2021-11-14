Anne-kız kanseri yendiler

ANKARALI Şaziye Kiriş'e 6 yıl önce rahim kanseri teşhisi konuldu. Anne Kiriş, tedavisi sürerken 2 yıl önce de kızı Cemre Nisa'nın (12) kan kanserine (lösemi) yakalandığını öğrendi. Kanser hastası anne-kıza LÖSEV yardım elini uzattı. Anne Kiriş, LÖSEV'in hastanesi LÖSANTE'de doktoru Elif Aylin Taşkın'ın desteğiyle sağlığına kavuştu. Bu süreçte 'enfeksiyon kaptı' diye Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdüğü kızı Cemre Nisa'nın da kan kanseri olduğunu öğrenen anne hem kendisi hem kızı için büyük bir mücadele verdi. Cemre Nisa'nın da LÖSEV sayesinde hastalığını yendiğini anlatan anne Kiriş "Hüzünlü hikâyemizin böyle mutlu bir sonla biteceğini hayal dahi edemiyorduk. Kızım LÖSEV okullarında ara vermiş olduğu eğitimine devam ediyor. Ne mutlu ki bizlere, LÖSEV ile karşılaştık. Hayata tutunduğumuz yer olan LÖSANTE'nin tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.