Haberler Yaşam Haberleri Anne kız yangından son anda kurtuldu
Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:56 Son Güncelleme: 26.12.2021 16:40

Anne kız yangından son anda kurtuldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Anne kız yangından son anda kurtuldu

Denizli’de bir evin şofbeninden çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan anne ve kızı son anda kurtuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde bir ikamette yangın meydana geldi. İki katlı evde bulunan şofbenden çıkan alevleri gören Meliha Kaptan ve kızı Hatice kaptan yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan anne kız kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hummalı ve uzun süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.


Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçı marketleri affetmedi! 5 markete "sebepsiz zam" cezası
Avrupa'nın göbeğinde bombacı kampı! Yunanistan terörü desteklemeye devam ediyor
Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a "Geri çekilin" mesajı
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı olay yerine götürmüş...
Komşu terörü! Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
Kemal uçuşta
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!
Ülkeyi karıştıran anons: Papa öldü...
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne kız yangından son anda kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA