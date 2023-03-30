Anne nereye minik Ece oraya! Depremzede minik Ece annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde 3 kızıyla birlikte yakalanan Songül Tunç (36) yavruların aldığı gibi kendisini sokağa attı. Depremde canlarını zor kurtaran Tunç ailesi AFAD'ın kurduğu çadırda yaşama başladı. Deprem anında çok korkan 4 yaşındaki Suat Ece Tunç, annesinin bir an olsun yanından ayrılmıyor. Yağmura aldırış etmeden annesinin peşini bırakmayan minik kız, annesini adeta adım adım takip ediyor. Anne Songül Tunç, "O an çocuklarım çok kortu. Çığlık çığlığa kaldılar. En küçük kızım artık peşimi hiç bırakmıyor. Ben çadıra girmeden oda girmiyor. Evimiz kullanılmaz hale geldiği için çadırda yaşıyoruz. Umudumuz var. İnşallah herkesin yeniden bir evi olacak. En büyük kızım epilepsi hastası, tek isteğimi tedavisinin yapılması" dedi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR

Fırıncılık yapan Mehmet Tunç (33) ve ev hanımı Songül Tunç'un Antakya'nın Hacı Ömer Alpagut Mahallesi'nde bulunan evleri depremde ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Tunç ailesi araba pazarı diye bilinen bölgede AFAD tarafından kurulan çadır kentte kızları Ceyda Nur (7), Yasemin Tunç (6) ve Suat Ece (4) yaşamaya başladı. Deprem anında eşinin işte olduğu için çocuklarını evden dışarıya kendisinin çıkardığını söyleyen anne Songül Tunç, "Yavrularım çok korktu. Öyle bir korku yaşadı ki çocuklar, Çığlık çığlığa kaldılar" diye konuştu.

TEK İSTEĞİM KIZIMIN TEDAVİSİ

En küçük kızının depremden çok etkilendiğini ve bu yüzden bir an olsun yanından ayrılmadığını söyleyen anne Songül Tunç, "Kızım çok korktu. Yanımdan hiç ayrılmıyor. Ben çadıra girmezsem oda girmiyor. Yağmur çamur dinlemiyor bir an olsun yanımdan ayrılmıyor. Evimiz kullanılmaz hale geldiği için çadırda yaşıyoruz. Umudumuz var. İnşallah herkesin yeniden bir evi olacak. Burada Çok iyi insanlarla denk geliyoruz ve ihtiyaçlarımız gideriyoruz. Devletten tek isteğim, en büyük kızım 3 yaşında epilepsi hastalığına yakalandı. Onu Ankara'ya getirerek tedavi ettirmeleri" şeklinde konuştu.