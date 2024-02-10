Anne-oğul Hatay’a döndü! Depremzede 7 yaşındaki Emin Derda yeni protez bacağıyla artık yürüyebiliyor





'PİLOT OLMAK İSTİYOR'

Anne-oğul birbirlerine destek olduklarını ifade eden Rabia Tatar, duygularını SABAH'a anlattı. Tatar, "İkimizde bir şekilde hayata tutunduk. Oğlum psikolojik destek aldı ve şimdi daha iyi. Protez bacağına da alıştı. Fizik tedavisini sürüyor. Benim tedavilerim de devam ediyor. Okula başlamak Emin Derda'ya çok iyi geldi. Acılarımızı içimize gömdük, şimdi hayata sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizden başka dayanağımız yok. O günleri unutmak mümkün değil ama sanki yaşanmamış gibi hayata devam etmeye çalışıyoruz" dedi.