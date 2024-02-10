Anne-oğul Hatay’a döndü! Depremzede 7 yaşındaki Emin Derda yeni protez bacağıyla artık yürüyebiliyor

Tatar ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan ailenin bulunduğu bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Baba Yusuf ve oğlu Ahmet Efe hayatını kaybetti. Anne Rabia ve küçük oğlu Emin Derda ise 78 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
ANNE 32 AMELİYAT OLDU, EMİN DERDA BACAĞINI KAYBETTİ
Deprem sırasında sobanın üzerindeki güğümdeki sıcak suyun üzerine devrilmesi nedeniyle vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan anne Rabia ve oğlu Emin Derda, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Anne Rabia toplamda 32 kez ameliyat oldu, deri nakli yapıldı. İki kez kalbi durup, yeniden hayata tutunan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasık bölgesinden kesildi.
ANNE VE OĞLU KENDİLERİNE YENİ BİR HAYAT KURDU
Eskisi gibi yürümeyi çok isteyen Emin Derda'ya Konya'nın ardından gittiği İstanbul'da protez bacak takıldı. Bir süre fizik tedavi alan küçük Emin Derda, artık istediği gibi yürüyüp, koşabiliyor. Anne Rabia, küçük oğlunu da alıp yeniden Hatay'a döndü. Anne Rabia, Emin Derda'nın ilkokul birinci sınıfa başladığı, okulla birlikte psikolojik olarakta rahatladığını ve mutlu olduğunu söyledi.
'PİLOT OLMAK İSTİYOR'
Anne-oğul birbirlerine destek olduklarını ifade eden Rabia Tatar, duygularını SABAH'a anlattı. Tatar, "İkimizde bir şekilde hayata tutunduk. Oğlum psikolojik destek aldı ve şimdi daha iyi. Protez bacağına da alıştı. Fizik tedavisini sürüyor. Benim tedavilerim de devam ediyor. Okula başlamak Emin Derda'ya çok iyi geldi. Acılarımızı içimize gömdük, şimdi hayata sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizden başka dayanağımız yok. O günleri unutmak mümkün değil ama sanki yaşanmamış gibi hayata devam etmeye çalışıyoruz" dedi.
'O BENİM KAHRAMANIM'
Emin Derda'nın bazen depremle ilgili sorular sorduğunu belirten anne Rabia Tatar, "Bu şehirde battık, bu şehirde yaralarımızı saracağız. Hem annesiyim hem babasıyım, her şeyiyim. Bazen depremi soruyor. Anne, 'Abim neden öldü, çocuklar ölür mü?' diye soruyor. Karşılıklı konuşup, açıklamalarda bulunuyoruz. Zeki bir çocuk beni çok iyi anlıyor. O benim kahramanım" diye konuştu.