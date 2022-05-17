Anne-oğul vahşetinde şok detaylar!

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce evlendiği tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir'i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile birlikte öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı çalışmada cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi. Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir'in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.