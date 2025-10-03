Antalya’da feci kaza: Anne öldü, hemşire yeğen kalbi duran teyzesini canlandırmak için dakikalarca mücadele etti!

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Sağlık ekipleri 07 ATK 432 plakalı aracın arka koltuğunda bulunan ve araç içerisinde sıkışan Elife Taş'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü Gamze Altok, teyzesi Elife Taş'ın ölmediği kısa süre önce konuştuğunu belirterek araç içerisinde kalp masajı yaparak müdahale etti. Uzun süre teyzesine suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya devam eden genç sağlıkçının ısrarı ile 112 Acil Sağlık ekipleri Elife Taş'a yeniden müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı sıkıştığı yerden çıkartılan Taş'ı hayatta tutmak için ekipler adeta zamanla yarıştı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Elife Taş' ile hemşire kızı Gonca Taş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elife Taş sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yolda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde grevli hemşire kızı Gonca Taş ise hastanede tedavi altına alındı. Gonca Taş'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Elife Taş'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesine götürüldü. Cenazenin teslim alınması sırasında Elife Taş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TEYZEME 10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTIM

Antalya Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde görev yapan sürücü hemşire Gamze Altok, yolda seyir halinde iken bir araçın arkalarından vurduğunu söyledi. Kaza sonrası teyzesini hayatta tutmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten araç Gamze Altok, "Kaza sonrası ayıldığımda ilk Gonca Taş ablama baktım. 'Uyan, bana cevap ver. İyi misin' dedim. Çok fazla ağrısı olduğunu söyledi. Ardından teyzeme döndüm. Bana cevap vermesini istedim. 'Ne oldu' dedi, yaşıyordu, nabzı vardı. Ben sürekli kontrol ettim. Nabzı sonra yavaşladı, ama nabzı vardı. Ben 10 dakika boyunca kendine CPR yaptım, kendim suni solunum yaptım..Gelen ambulans ile hastaneye gitti. Çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.