Adana’da dehşet evi! Anne ölü, oğlu intihar etmiş halde bulundu

Adana'da 80 yaşındaki yatalak hasta olan Neriman Güngör, yatağında ölü bulunurken yaşlı kadına bakan oğlu Ş.G.'de banyoda bilekleri kesilmiş halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ş.G., tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi? yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra intihara mı kalkıştığını bulmak için araştırma başlattı.
KAPIYI AÇMADAN "POLİS ÇAĞIR" DEDİ
Olay, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katın meydana geldi. İddiaya göre, emekli Ş.G. bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlenerek yanına yerleşti. Sabah saatlerinde Güngör'ün üst komşusu zemin kata inerek yaşlı kadının kapısını çaldı. Ş.G., kapıyı açmadan komşusuna polisi ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşunun ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
CİNAYET Mİ? İNTİHAR MI?
Eve giren ekipler, Neriman Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken, oğlunu da banyoda bilekleri kesilmiş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İntihar girişiminde bulunan Ş.G.'se ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Ş.G.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaçla tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayın cinayet mi? yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra intihara mı kalkıştığını bulmak için araştırma başlattı.