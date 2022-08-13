Adana’da dehşet evi! Anne ölü, oğlu intihar etmiş halde bulundu

Adana'da 80 yaşındaki yatalak hasta olan Neriman Güngör, yatağında ölü bulunurken yaşlı kadına bakan oğlu Ş.G.'de banyoda bilekleri kesilmiş halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ş.G., tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi? yoksa oğlunun annesinin cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra intihara mı kalkıştığını bulmak için araştırma başlattı.