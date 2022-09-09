Anne: Rahat ol oğlum o senin baban olamaz

İstanbul Bahçelievler'de annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren Haydar Mert Kaymaz, 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Kaymaz ve Sezgin arasında akrabalık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için kan örneklerinin karşılaştırılmasını talep etti. Kaymaz'ın avukatı, "Medeni kanuna göre baba değildir, vicdanen de baba değildir. Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, DNA incelenmesi yapılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı, Kaymaz'ın annesi oğluna seslenerek "Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4 buçuk sene işkence gördüm" dedi.