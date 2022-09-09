Haberler Yaşam Haberleri Anne: Rahat ol oğlum o senin baban olamaz
Giriş Tarihi: 10.9.2022

Anne: Rahat ol oğlum o senin baban olamaz

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Anne: Rahat ol oğlum o senin baban olamaz
İstanbul Bahçelievler'de annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren Haydar Mert Kaymaz, 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Kaymaz ve Sezgin arasında akrabalık bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için kan örneklerinin karşılaştırılmasını talep etti. Kaymaz'ın avukatı, "Medeni kanuna göre baba değildir, vicdanen de baba değildir. Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, DNA incelenmesi yapılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı, Kaymaz'ın annesi oğluna seslenerek "Rahat ol oğlum biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4 buçuk sene işkence gördüm" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL bandında! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, son günü ne zaman?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne: Rahat ol oğlum o senin baban olamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA