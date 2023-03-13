Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama

Hatay'da yaşayan Elçin Ezer (38), depremde annesi ile çocukları Mertcan (13) ve Naz'ı (8) yitirmenin acısını yaşıyor. Enkazda yaşadıklarını anlatan Elçin Ezer, "Kızımla aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, 'Kızım sakin ol, nefesini tüketme. Bizi bulup buradan kurtaracaklar' diye teselli ediyordum. Yavrum da bana 'Anne seni çok seviyorum. Ben ölürsem ağlama' diyordu. Artçı depremleri hissediyorduk. Kızımın üzerine taşlar düştü. En son 'anne' diye çığlık attı. Gerisi derin bir sessizlikti" dedi.