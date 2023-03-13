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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama
Hatay'da yaşayan Elçin Ezer (38), depremde annesi ile çocukları Mertcan (13) ve Naz'ı (8) yitirmenin acısını yaşıyor. Enkazda yaşadıklarını anlatan Elçin Ezer, "Kızımla aynı yerde mahsur kalmıştık. Elini tutup, 'Kızım sakin ol, nefesini tüketme. Bizi bulup buradan kurtaracaklar' diye teselli ediyordum. Yavrum da bana 'Anne seni çok seviyorum. Ben ölürsem ağlama' diyordu. Artçı depremleri hissediyorduk. Kızımın üzerine taşlar düştü. En son 'anne' diye çığlık attı. Gerisi derin bir sessizlikti" dedi.

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Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama
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