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Giriş Tarihi: 29.1.2024

‘Anne Serdar burada, çabuk aşağı in’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Anne Serdar burada, çabuk aşağı in’
İZMİR'DE, şiddet gördüğü için terk edip boşanma davası açtığı eşi Serdar Karamus (31) tarafından geçen 21 Aralık'ta evlerinin önünde öldürülen Gözde Karamus'un (29), acılı annesi, yaşananları anlattı. İşten çıkan kızının 16.55'te arayıp, 'Anne ben geldim, parkın oradayım' dediğini söyleyen acılı anne, "Ben de dikkat etmesini söyledim. 'Kimse yok' dedi. Ne yaptığımı sordu. Yemekleri hazırladığımı söyledim. Babası için tatlı aldığını söyledi. Ardından bir anda 'anne Serdar burada çabuk aşağı in' dedi. Evimiz 1. kattaı. Hemen koştum. Bu arada eşimi de uyandırmak için zilimize bastım. Çünkü yanına gidip uyandırmaya vaktim yoktu. Bu esnada 4 el silah sesi duydum. Parka ulaştığımda Gözde kanlar içinde yatıyordu. 'Gözde geldim, duyuyor musun' diye seslendim ancak hiçbir cevap vermedi. Kızımın katiline en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi. Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus'un tedavisi ise sürüyor.

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‘Anne Serdar burada, çabuk aşağı in’
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