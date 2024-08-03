Anne sütü şifa dağıtıyor

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gizem Kara Elitok: Bebeklerin doğum sonrası bağışıklıkları düşüktür. 'Ağız sütü' (kolostrum) adı verilen koyu kıvamlı ilk süt, bebeğin gelişimi için önemli ve ilk besin olan bu süt, içerisinde bulunan antikorlar sayesinde bağışlığı güçlendiren bir nevi aşı niteliği taşıyor. Anne sütünde tuz olmaz, hazmı kolay, sindirim sistemine ve bebeğin organizmasına son derece uyumlu bir yapıdadır.Orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları ve ishal gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Kronik rahatsızlıklara karşı korur. Obezite ve tip 2 diyabet riski daha düşüktür. Emzirme, anne ve bebek arasında duygusal bağı güçlendirir, güven ve sevgi duygularını pekiştirir. Uzun dönem anne sütüyle beslenen çocukların zeka düzeylerinde artış gözlemlenir. Anne sütü hem bebeğin hem de annenin kansere karşı korunmasında aktif rol alır. 1 yıldan uzun süre emziren kadınlarda meme kanseri yüzde 25, over kanseri yüzde 40 azalıyor. Anne sütünün içeriğinde bulunan kök hücreler, aktif bağışıklığı güçlendirerek bebeği de lösemiden korur. Herhangi bir ücret karşılığında satın alınamadığından aslında en ucuz mama da diyebiliriz. Bir ambalajı, üretim süreci ve lojistik hizmeti olmayan bu besinin karbon ayak izi de olmayacaktır. Bu sebeple de çevreci bir besin kaynağıdır.Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulusal Emzirme Danışmanı ve Denetçisi Uzman Hemşire Ayşe Güldür: Emzirme sayesinde anne lohusalık depresyonunu rahat atlatır, stresten uzaklaşır. Öncelik bebeğin anne sütüyle beslenmesidir. Doktorlar önermedikçe mama kullanılmaz. Annenin kesintisiz emzirme gerçekleştirmesi teşvik edilir. Tentene temas sağlanarak sütün gelmesi sağlanır.