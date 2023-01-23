Anne tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

Olay saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Canan K., oğlu Mert K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Canan K., yatak odasında bulunan tabancayı alarak oğluna ateş etti. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mert K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Anne Canan K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri ev içerisinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'NİYETİM VURMAK DEĞİLDİ, KORKUTMAK İSTEDİM'

Gözaltına alınan Canan K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Amacının korkutmak olduğunu belirten Canan K., "Oğlumu vurmak istemedim. Tartışma sırasında babamdan kalan tabancayı alıp korkutmak istedim. Namluda mermi olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdi.