Haberler Yaşam Haberleri Anne tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı
Giriş Tarihi: 23.1.2023 19:51

Anne tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

İzmit’te Mert K. (24), evde tartıştığı annesi Canan K. (48), tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Mert K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Canan K. ise polise verdiği ifadesinde oğlunu korkutmak istediğini, namluda mermi olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

DHA
Anne tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı

Olay saat 17.00 sıralarında Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Canan K., oğlu Mert K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Canan K., yatak odasında bulunan tabancayı alarak oğluna ateş etti. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Mert K., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Anne Canan K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri ev içerisinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'NİYETİM VURMAK DEĞİLDİ, KORKUTMAK İSTEDİM'
Gözaltına alınan Canan K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın kazayla gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Amacının korkutmak olduğunu belirten Canan K., "Oğlumu vurmak istemedim. Tartışma sırasında babamdan kalan tabancayı alıp korkutmak istedim. Namluda mermi olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Son dakika | Akşener'den 6'lı masayı karıştıracak kurnazlık; Devleti ben yöneteyim, siz kenarda olun
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
CHP'de kriz büyüyor...İmamoğlu'na şok gönderme!
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Maçaları sıkarsa
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Herkes hazırlanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne tartıştığı oğlunu tabancayla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA