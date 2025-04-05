Anne terliğı silah sayıldı

Mahallesi'nde yaşandı. Anneannesi Asiye Kaytan ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural, akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi. Anneanne Asiye Kaytan, anne babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp koluna vurdu. Torunu Vural ise anneannesine elindeki telefonla başına vurarak karşılık verdi. Asiye Kaytan başından yaralandı. Kaytan, götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikâyetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, torununa terlikle vuran anneanne Asiye Vural hakkında, silahtan sayılan terlikle darp ettiği, kapıyı kilitlediği, torunu Asiye Vural'ın da telefonla anneannesinin başına vurarak kendisini savunduğu belirtildi. Asiye Kaytan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada, 25 Şubat'ta karar çıktı. Mahkeme, Asiye Kaytan'ı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırarak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapse çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darp etmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.