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Giriş Tarihi: 16.2.2022 10:23 Son Güncelleme: 16.2.2022 10:54

Anne uyuyunca 2 aylık bebek öldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Anne uyuyunca 2 aylık bebek öldü

Adana’da bebeğini emzirirken uyuya kalan 21 yaşındaki Suriyeli Ula Taha, uyandığında ‘Amar’ adını verdiği kızının nefes alamadığını gördü. Amar bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da 21 yaşındaki Suriyeli Ula Taha, henüz 2 aylık olan bebeğini emzirirken uykuya daldı. Genç kadın, uyandığında 'Amar' adını verdiği kızının nefes alamadığını gördü. Hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba Muhammed Selami, "Kızımın burnunda kanama vardı ve enfes alamıyordu. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık" dedi. Minik Amar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

YENİ BİR HAYAT KURDULAR

Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mestanzade Mahallesi'nde yaşandı. Suriye'de yaşanan iç savaştan 2014 yılında kaçıp, aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan Ula Taha (21) ve Muhammed Selami (24), Adana'ya yerleşip, kendilerine yeni bir hayat kurdu. Burada birbirlerine aşık olup hayatlarını evlenen genç çiftin, 2 ay önce de 'Amar' adını verdikleri bir kız çocukları daha oldu.

EMZİRİRKEN UYUDU

Ula Taha, olay günü yatağında bebeğini emzirdiği esnada uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan genç kadın, bebeğinin nefes alamadığını fark etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine '112 Acil Sağlık' ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan bebek, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Amar, burada doktorların tüm çabasına rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve babanın ifadesine de başvurdu. Amar Selami'nin cenazesi de otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Muhammed Selami, "Eşim, bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyudu. Kızımı gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes alamıyordu. Sağlık ekibinden yardım istedik, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı" dedi. Amar, otopsi işlemlerinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anne uyuyunca 2 aylık bebek öldü
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