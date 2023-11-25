Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi

Çatalca'da 25 Ocak 2021 tarihinden beri kayıp olan 38 yaşındaki Sevgi Demirci ile, oğlu Eren Polat (20) ve kızı Rümeysa Polat'ın (13) Silivri, Değirmenköy mevkiinde öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aile yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Anne ve iki evladı dün Beylikdüzü Yeni Mazerlığı'nda toprağa verildi. Demirci'nin yakınları, kayıp başvurusu yapmalarının ardından bir televizyon kanalında yayınlanan programa da başvurmuştu. Bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.