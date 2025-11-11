Anne ve 7 aylık bebeği kazada öldü

Elazığ-Malatya karayolunun Hankendi mevkiinde meydana gelen feci trafik kazasında anne ve 7 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya karayolunda Hankendi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Gülbahar Bağcı idaresindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini yitirerek refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki annesi Songül Tütünen, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.