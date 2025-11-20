Anne ve ağabeyini uykuda katletti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan Batıkent semtinde bir binada, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Emre Torgut, 52 yaşındaki annesi İlknur Torgut ve 26 yaşındaki ağabeyi Onur Torgut'u pompalı tüfekle yataklarında uyurken vurdu. Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İlknur ve oğlu Emre Torgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli Emre Torgut'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Annesi ve kardeşini öldüren Emre Torgut'un geçen yıl intihara teşebbüsten kaydı olduğu bildirilirken, ifade işleri amacıyla emniyete götürüldü. Emre Torgut'un babasına bıraktığı notta, salonda masanın üzerinde bulundu. Torgut'un babasına hitaben yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldüreceğini yazdığı belirtildi.