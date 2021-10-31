Anne ve babasıyla kalan çift boşanma kararı aldı, baba ve anne tapulu evinden çıktı

Rize merkez Yeniköy mahallesinde yaşayan ve yatalak olan babasının hizmetini yapan , bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından ailesine bakmayla yükümlü olduğun maaş verilen İslam Gür, eşi ile anlaşamadığı için boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davasının görüldüğü Rize Aile Mahkemesi ise kadının ayrı yaşamakta kararlı olduğuna ve tarafların Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde olan müşterek konutunun ise kadına tahsis edilmesi kararını verdi. Karar nedeniyle oğulları yanlarında oturan ve evin tapu sahibi olan yatalak hasta Asım Gür ve eşi Havva Gür ise kendi evlerinin gelinlerine tahsis edilmesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gelinlerinin kendilerini tapulu evlerinde istemediğini iddia eden anne Havva Gür aynı zamanda geliniyle yaşadığı tartışma nedeniyle de kendi evleri nedeniyle davalık oldu.

"BABAMLA ANNEMİN OLAYLA ALAKASI YOK, NASIL EVDEN ÇIKARTILABİLİYORLAR"

Olayı anlatan İslam Gür, meselenin kendi meselesi olduğunu ancak annesi ve yatalak babasının evsiz kaldığını dile getirerek "Eşimle anlaşamamazlık nedeniyle boşana aşamasındayım. Yazları tarım nedeniyle köye çıkıyoruz, kışın aşağıya iniyoruz. Biz Aile ve Sosyal Politikalar'dan yardım aldığımız için babamı izinli olarak köye çıkarttık, 11. ayın 1'inde izni dolduğu için babamı merkezdeki eve getirdik. Geçtiğimiz pazartesi kendi anahtarımız ile evi açtık ve girdik. Büyük kızım ile küçük kızım geldi.Büyük kızım, küçük kızıma hadi dön geriye deyince ben de küçük kızıma seslenerek 'Gel deden burada' dedim. Apartmandan aşağıya bağıra bağıra gittiler. Onlar gitti 10 dakika sonra polis geldi. Bizim kimlik numaralarımıza baktılar ve uzaklaştırma yada koruma kararı olmadığını gördüler. Sonra polisler gittiler ve daha sonra tekrar geldiler. Polislerin elinde " aile mahkemesinin evi boşanma aşamasında olan eşime tahsis ettiğine dair bir evrakla" yanımıza geldiler. Polislere 'bu bizim için mi geçerli? Ablama da biz evden çıkalım" dedi.

Annesi ile babasını evde bıraktıklarını ancak kız kardeşi ile kendisinin evi terk ettiğini dile getiren Gür "Polis zorla annemle babamı çıkarmak istedi ve biz çıkmadık. Yani annem ile babamı çıkarmadık, biz ablamla beraber çıktık. Ertesi gün savcılıktan izin alarak, 2 tane polis ile birlikte eve gittik .

Ben boşanma aşamasında ki eş olduğum için beni eve sokmadılar.Eşim ilk gece hiçbir şey demedi onlara ama sabah kalktı anneme hakaret ve küfür etmeye başladı. İkinci günü polis eve gittiğinde babam altına kaçırmış. 2 gün orada idrarının içerisinde kaldı babam, hiçbir şey yapmadı, 1 bardak su dahi vermedi ona. Polis gittiğinde baktı ki gerçekten bu adam perişan halde. Ondan sonra polis onları oradan eşimi ve çocuklarımı uzaklaştırdı ve benim annem ve babamı tapulu evinden çıkardılar. Eşimle ben boşanma aşamasında olabiliriz, bunun kararını yargı verir. Bu onunla benim aramdaki sıkıntı. Babamla annemin olayla alakası yokken nasıl evden çıkartılabiliyorlar. Bunu ben merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Oğlunun eşi ile olan sıkıntısı nedeniyle kendilerinin 55 yıl çalışarak aldıkları evden çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden anne Havva Gür ise "Eşimle birlikte 55 yıl çalıştık ve Rize Merkez'den bir ev alalım dedik. Tek oğlumuz var, o da bizimle oturur, bize hizmet eder diye düşündük. Öyle oldu ki eşim hasta oldu ve 2 yıldır yatalak halde yaşıyor. Bir süre sonra oğlumla gelinimin arası bozuldu. Yatıştırmaya çalıştım ama hiçbiri beni dinlemedi. Onlar boşanma davası açtılar. Ben yanlarında değilim, hiç karışmadım, beni ilgilendirmez dedim. Ev müşterek olduğundan hepimizde anahtar vardı. Biz bilmiyorduk gelin bizi içeriye sokmayacak, ev gelinin üzerine tahsis olmuş diye. Geldi eve o akşam bir şey demedi. Sabah 'Ne yüzle geldin buraya, evin mi vardı ki geldin buraya' dedi. 60 yıl çalışanın evi yok gelinim hiç çalışmadan ev sahibi oldu. Bu evde ne oğlumun ne gelinimin 5 kuruşu yok. İkimiz çalışmış almışız kocamla. 'İlla da evden çıkacaklar' dedi başka bir şey demedi. Yatalak eşim ile birlikte sokakta kaldım. Yatıramam, kaldıramam" ifadelerini kullandı.

Polislerin yardımı ile çağrılan ambulans vasıtası ile eşini kendi evlerinden alarak kızının evine getirdiğini dile getiren Havva Gür, "Hastamı alıyorum, kızıma getiriyorum diye imza attım. 80 yaşındayım, yemin ettim, 'Çıkacaksın buradan, çare yok. Emir bu. Bizim edeceğimiz bir şey yok' dedi bana polisler" şeklinde konuştu.