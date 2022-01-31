Anne ve bebeği gözyaşları arasında defnedildi!

Mardin´e hava yolu ile getirilen kaybeden Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki oğlu Yasin´in cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Dara mahallesine getirildi.

Mahalledeki Camiide cenaze namazları kılınan Yasemin ve bebeği, defnedilmek üzere mahalle muhtarlığına götürüldü.

Cenazeler, Yakınlarının Dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

OLAY

Antalya´nın Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi´nde 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı. Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay´ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay´ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra´yı yer yatağında, bebekleri Yasin´i ise beşikte buldu. Sağlık ekipleri, Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen baba ile kızı da ambulansla iki farklı hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ferhat Yüceay ile kızı İkra´nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.