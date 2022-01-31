Haberler Yaşam Haberleri Anne ve bebeği gözyaşları arasında defnedildi!
Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:29 Son Güncelleme: 31.1.2022 15:42

Anne ve bebeği gözyaşları arasında defnedildi!

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Anne ve bebeği gözyaşları arasında defnedildi!

Antalya´nın Serik ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki oğlu Yasin´in cenazeleri memleketi Mardin´e getirildi. Yasemin ve bebeği, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mardin´e hava yolu ile getirilen kaybeden Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki oğlu Yasin´in cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Dara mahallesine getirildi.

Mahalledeki Camiide cenaze namazları kılınan Yasemin ve bebeği, defnedilmek üzere mahalle muhtarlığına götürüldü.

Cenazeler, Yakınlarının Dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

OLAY

Antalya´nın Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi´nde 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı. Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay´ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay´ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra´yı yer yatağında, bebekleri Yasin´i ise beşikte buldu. Sağlık ekipleri, Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen baba ile kızı da ambulansla iki farklı hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ferhat Yüceay ile kızı İkra´nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Son dakika: Kabine Toplantısında kritik konular masada! Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını açıkladı! Zirvede İstanbul var...
Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço'yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!
Son dakika | CHP'de 'rüşvet' sonrası tehdit timi skandalı!
Buluştukları elçiler onlara ne anlatıyor?
Ay kardeş
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve bebeği gözyaşları arasında defnedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA