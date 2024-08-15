Anne ve bebeği kazada öldü

Mardin-Diyarbakır yolunda meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti. Mardin-Diyarbakır yolunun Yukarıkonak mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, önündeki traktöre çarptı. Otomobildeki Büşra Sime (23) ve 1 yaşındaki bebeği Miran feci şekilde can verdi. Anne ve bebeği, Kamor Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.Aksaray, Cumhuriyet Mahallesi 7533 Sokak 7. etapta bir servis minibüsü kavşakta dönerken Selver Karataş (62) ve torunu 2 yaşındaki Damla Yağmur'a çarptı. Minibüsün altında sıkışan anneanne ile torunu hayatını kaybetti.Çorum'da, Ali Esmer'in (38) kullandığı otomobil, Osmancık Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Sürücü ve yanındaki Şaban Bulcun (53) öldü.Ardahan-Kars karayolunun Çamlıçatak mevkiinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Yıldıray Çeğil ( 22) öldü.Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet kullanırken bir traktörle çarpışan M.F.A. (29) haşatını kaybetti.Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Teyfik Doruk (74) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı..Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü Mert Durucu öldü.Batman-Bismil karayolundan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan çoban Necati Eridi (63) öldü.Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sadık Aktaş (24), 8 Ağustos sabahı, ara sokaktan hızla çıkan Buğra Kağan Tepeli (27) yönetimindeki otomobilin, kullandığı elektrikli bisiklete çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaçan ancak yakalanan Tepeli'nin, 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tepeli, Aktaş'ın 2 gün sonra ölmesi üzerine tutuklandı.