Anne ve çocuklarının ölümü ile ilgili 3 kişi gözaltında

Cebike Mahallesi TOKİ Konutları GB11 Blok ikinci katta zehirlenme vakası aile faciasıyla sonuçlandı. Beş kişilik aileden yakınları haber alamayınca daire kapısı çilingirle açılarak güvenlik güçleri ve sağılık ekipleriyle girilen konutta, doğalgazdan zehirlenme sonucunda iki kişinin cansız bedeniyle Anne Kader Kökçü ve çocukları Yiğit Efe Kökçü (14), İsmail Ege Kökçü (5) ile Elif Bilge Kökçü (12) hayatını kaybetmişti.

BİNANIN 24 SAKİNİ HASTANEYE KONTROLE GİTTİ

Doğalgaz zehirlenmesi yaşanan TOKİ Konutları GB 11 Blokun diğer sakinlerinin de sağlık kontrolü için Hastaneye başvurdukları da alınan bilgiler arasında.

ÜÇÜ ÇOCUK DÖRT KİŞİ CANINDAN OLDU

Hastanede tedavi altına alınanlardan iki çocuk daha hayatını kaybetmiş, doğalgaz zehirlenmesinden aynı aileden üçü çocuk dört kişi canından olmuştu. Hastane morguna konulan cenazeler, savcılık kararıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

BABADAN İYİ HABER

Yaşam savaşı veren baba Emrah Kökçü'nün durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ ÜÇ GÖZALTINDA

Hatay Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında tesisat ve doğal gaz firması görevlilerinin bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.