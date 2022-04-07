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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:40 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:41

Anne ve iki oğlu yan yana toprağa verildi

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Anne ve iki oğlu yan yana toprağa verildi

Aksaray'da annesi Hatice (60), ağabeyi Selahattin’i (35) öldürdükten sonra köy mezarlığında intihar eden Murat Kaplan’ın (27) cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Geçtiğimiz Salı akşamı merkeze bağlı Borucu köyünde yaşanan vahşette, anne Hatice (60) ile oğlu Selahattin (35) Ramazan alışverişini yaptıktan sonra evlerine döndü. Bu sırada inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Murat Kaplan anne ve ağabeyi ile tartıştı.

Tartışma sonucu tüfekle annesini ve ağabeyini öldüren Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına giderek intihar edip, yaşamına son verdi. Anne ve çocuklarının cenazeleri adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

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Anne ve iki oğlu yan yana toprağa verildi
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