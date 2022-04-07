Anne ve iki oğlu yan yana toprağa verildi

Geçtiğimiz Salı akşamı merkeze bağlı Borucu köyünde yaşanan vahşette, anne Hatice (60) ile oğlu Selahattin (35) Ramazan alışverişini yaptıktan sonra evlerine döndü. Bu sırada inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Murat Kaplan anne ve ağabeyi ile tartıştı.

Tartışma sonucu tüfekle annesini ve ağabeyini öldüren Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına giderek intihar edip, yaşamına son verdi. Anne ve çocuklarının cenazeleri adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.