Haberler Yaşam Haberleri Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:00 Son Güncelleme: 23.1.2022 15:00

Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı

Rize'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan Neriman Kösem (27), entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, tedaviye alındı. Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

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Anne ve karnındaki 8 aylık bebeğini koronavirüs ayırdı
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