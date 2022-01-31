Anne ve kız tabancayla öldürüldü

Olay akşam merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki Derici Apartmanı'nın birinci katındaki dairede meydana geldi. Hüda Gün, annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Eve Hüda Gün'ün birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Abdurrahman A. geldi. Yemek masasına oturan Abdurrahman A. bir süre sonra belindeki tabancayı çıkarıp Hüda Gün ile annesi Naime Gün'ü başlarından vurduktan sonra motosiklete binip kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri anne ve kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile kızın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.