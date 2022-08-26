Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Antalya Alanya ilçesindeki feci kaza önceki gün 18:30 sıralarında Alanya ilçesi Oba Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat kamyonu tali yola girmek istediği sırada İsmail Songür'ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve 1 yaşındaki kızları Elif Su, yola savruldu.

Kazayı hafif yaralı atlatan İsmail Songür, eşinin ve kızının hareketsiz yattığını görünce feryat ederek yardım istedi. Kazanın ardından biricik kızını kucağına alan Songür'ün "Eşim gitti" diye feryat etmesi yürek dağladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Songür, eşi ve kızını hastaneye kaldırdı. Ayşe Songür ve kızı Elif Su, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralı İsmail Songür'ün tedavisine ise devam ediliyor. Olay sonrası kamyon sürücüsü İ.K., polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAGA VERİLDİ

Anne ve kızının cansız bedenleri yapılan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan ardından baba İsmail Songör'e teslim edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken babayı yakınları teselli etti. Cenaze aracı ile Yalçı Mahallesi'ne götürülen cenazeler yan yana toprağa verildi. Yakınları ise saatlerce mezarlıktan ayrılmayarak gözyaşı döktü.

ŞOFÖR TUTTUKLANDI

Öte yanda kazanın ardından gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu adından tutuklanması istemi ile nöbetci mahkemeye sevk edilen kamyon sürücüsü İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba İsmail Sogür ise eşi ve kızının ölümüne neden olan sürüden şikayet oldu.