Anne ve kızına ters yönden gelen ’Skuter’ çarpıp yaraladı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen skuter çarptı.

Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız çarpmanın etkisiyle yere düştü. Skuter sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kolu ve kafasından yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken polis, skuter sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.