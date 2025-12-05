Haberler Yaşam Haberleri Anne ve kızına ters yönden gelen 'Skuter' çarpıp yaraladı
İstanbul Beylikdüzü'nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa yolun karşısına geçmek istedikleri sırada ters yönden gelen skuter çarptı. Kadın ve yanındaki çocuk yaralanırken, skuter sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen skuter çarptı.

Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız çarpmanın etkisiyle yere düştü. Skuter sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kolu ve kafasından yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürürken polis, skuter sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

