Anne ve kızına ’telefon kazandınız’ tuzağı

Sakarya'da annesiyle yaşayan 11 yaşındaki Z.Ş., 17 Ağustos 2022 günü, internette bir telefon çekilişine katıldı. İddiaya göre bir süre sonra genç kızın sosyal medya hesabına "Telefon kazandınız" şeklinde bir mesaj geldi. Mutluluktan havalara uçan Z.Ş., durumu hemen annesi E.Ş. ile paylaştı. Anne E.Ş., kızına mesaj atan ve kendisini Ulaş Öztürk olarak tanıtan kişiyle şahsi telefonundan mesajlaşmaya başladı. Mesajlaştığı kişinin kendisine telefonu göndermek için gümrükten çıkması gerektiği ve bunun bedelinin de kendisinin ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine, kızını üzmek istemeyen anne, 300 lirayı kendisine gönderilen banka hesabına yatırdı.

CAYMA BEDELİ, DOLANDIRICILIĞA IŞIK TUTTU

Ancak telefondaki kişi türlü bahanelerle para talep etmeye devam edince anne E.Ş., durumdan şüphelendi. Telefondaki adamın, korkutmak için 5 bin lira cayma bedeli ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde kendisini dava edeceğini söylemesi üzerine anne E.Ş., dolandırıldıklarını anladı ve savcılığın yolunu tuttu.

"BEN DE BENZER BİR DURUMDAN MAĞDURUM"

Savcılık, yürütülen soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin Furkan K.(20) olduğunu belirledi. Şüpheli Furkan K. ifadesinde, banka hesabının kendisine ait olduğunu, kendisinin bu hesaba ait bilgileri 2022 yılı Ağustos ayında sosyal medyada "para kazanmanın kolay yolları" isimli bir uygulamaya girdiğini, oradan kendisini yönlendirdiklerini ve iban bilgisini bu sitede paylaştığını, mobil bankacılık şifresini de paylaştığını, daha sonra hesabına paralar gelmeye başladığını, kendisinin de durumdan rahatsız olarak şubeye giderek hesabını kapattırdığını, Ulaş Öztürk isimli şahsı tanımadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık ise şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar etmeyerek tüm dosya kapsamından şüphelinin bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak müştekiye telefon kazanıldığı yönünde çekiliş adı altında mesaj gönderdiğini kaydederek şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.