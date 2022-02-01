Anne ve kızını öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor

Olay önceki gün Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüda Gün, annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün dini nikahlı eşi Adem A.'nın kardeşi Abdurrahman A. geldi.

Katil zanlısı ile iki kadın birlikte yemek yemedi. Abdurrahman A., tabancayla yemek masasında çay içen anne ve kızına çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan kontrolde anne ve kızını hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeler toprağa verildi.

Bu arada Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekip zanlının saklanabileceği noktalara operasyonla gerçekleştirdi.