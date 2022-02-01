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Giriş Tarihi: 1.2.2022 14:24 Son Güncelleme: 1.2.2022 14:50

Anne ve kızını öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Anne ve kızını öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor

Adana’da kardeşi Adem A.’nın dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Hüda Gün (39) ile annesi Naime Gün’ü (70) iki çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren, katil zanlısı Abdurrahman A. (32), kurulan özel ekip tarafından her yerde aranıyor.

Olay önceki gün Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüda Gün, annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün dini nikahlı eşi Adem A.'nın kardeşi Abdurrahman A. geldi.

Katil zanlısı ile iki kadın birlikte yemek yemedi. Abdurrahman A., tabancayla yemek masasında çay içen anne ve kızına çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan kontrolde anne ve kızını hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeler toprağa verildi.

Bu arada Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayeti çözmek için özel ekip kurdu. Ekip zanlının saklanabileceği noktalara operasyonla gerçekleştirdi.

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Anne ve kızını öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor
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