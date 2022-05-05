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Giriş Tarihi: 5.5.2022 16:39 Son Güncelleme: 5.5.2022 16:55

Anne ve kızının öldüğü saldırıda bir tutuklama

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Anne ve kızının öldüğü saldırıda bir tutuklama

Diyarbakır’da bayram ziyareti dönüşünde anne ve kızın hayatını kaybettiği saldırıda gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklandı.

Diyarbakır'da bayram ziyareti dönüşünde anne ve kızın hayatını kaybettiği saldırıda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Bağlar ilçesinde kırsal bölgede yer alan Buyuransu mahallesinde ailesiyle birlikte kayınpederini ziyaret eden emlak alım ve satım işi yapan 48 yaşındaki Abdurrahman Dağ'ın kullandığı araca bir grup gecenin kararlığını da fırsat bilerek pusu kurdu. Dağ'ın aracı pusu kurulan yere geldikten sonra yolu kesen 3 kişi ellerindeki kaleşnikof otomatik silahla aracı yaylım ateşine tuttu.

Saldırıda, Abdurrahman Dağ ve iki çocuğu ağır yaralanırken, mermilerin isabet ettiği eşi 45 yaşındaki Garibe Dağ ile kızı 17 yaşındaki Naime Dağ olay yerinde hayatını kaybetti. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, saldırı ile bağlantısı olduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından gözaltındaki 7 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden S.B.'yi tutuklarken, 6 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Emlakçıya kanlı pusu

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Anne ve kızının öldüğü saldırıda bir tutuklama
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