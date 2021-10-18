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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:49 Son Güncelleme: 18.10.2021 11:13

Anne ve oğlu 14 gün arayla Koronaya yenildi

ABBAS ÇAKAR
Anne ve oğlu 14 gün arayla Koronaya yenildi

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan ve yakalanmış olduğu Koronavirüs nedeniyle 4 Ekim 2021 günü hayatını kaybeden Haluk Dilmen’in annesi Semiha Dikmen’de 14 gün sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmit Şirintepe Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Haluk Dikmen (61), Eylül ayı sonunda rahatsızlandı. Yapılan kontrollerinde Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen Dikmen, tedavi gördüğü hastanede 4 Ekim 2021 günü hayatını kaybetti. Kendisi ile aynı dönemde rahatsızlanan Haluk Dikmen ile birlikte 3 çocuk annesi Semiha Dikmen(85)'de, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Semiha Dikmen'in cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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Anne ve oğlu 14 gün arayla Koronaya yenildi
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