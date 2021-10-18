Anne ve oğlu 14 gün arayla Koronaya yenildi

İzmit Şirintepe Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Haluk Dikmen (61), Eylül ayı sonunda rahatsızlandı. Yapılan kontrollerinde Koronavirüs'e yakalandığı tespit edilen Dikmen, tedavi gördüğü hastanede 4 Ekim 2021 günü hayatını kaybetti. Kendisi ile aynı dönemde rahatsızlanan Haluk Dikmen ile birlikte 3 çocuk annesi Semiha Dikmen(85)'de, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Semiha Dikmen'in cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.