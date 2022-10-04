Anne ve oğlu aynı sıraları paylaşacak

Şanlıurfa'da 43 yaşındaki anne Ayşe Sıdıka Baygeldi, üniversiteyi kazanan oğlu ile birlikte aynı sıraları paylaşacak. Yıllardır kurduğu üniversite hayalini oğlu ile birlikte Harran Üniversitesi'nde gerçekleştiren anne, mutlu olduğunu dile getirdi.

2 çocuk annesi Ayşe Sıdıka Baygeldi, 20 yılı aşkındır süregelen üniversite hayalini gerçekleştirmek için 18 yaşındaki oğlu ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (YKS) girdi. Girdiği sınavdan başarılı olan anne ve oğlu tercih formunda sadece Harran Üniversitesi'ni yazdılar. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu aynı fakültede aynı bölümü kazandı.

Azimli anne Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkânlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi. Ardından üniversite sınavında da başarılı olarak Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde oğlu ile birlikte aynı bölümü tercih etti.

Kamu Yönetimi Bölümü'nde aynı sıralarda eğitim görecek olan anne Ayşe Sıdıka Baygeldive oğlu Nuri Baygeldi, birlikte okumanın heyecanını yaşayacak. Anne, hayalini kurduğu üniversitede oğluna eşlik ederek birlikte 4 yıl boyunca aynı sıraları paylaşacak.

Oğlu ile birlikte Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki okuluna gidip gelen anne Sıdıka Baygeldi, okumanın yaşının olmadığını ve herkesin okuması gerektiğini söyledi. Baygeldi, Harran Üniversitesi'nde öğrenim göreceğinden dolayı da çok mutlu olduğu dile getirdi.