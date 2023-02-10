Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu Fethiye’de toprağa verildi

Uzun yıllardır Muğla Fethiye'de seyyar simitçilik yaparak hayatını sürdüren Mehmet Söyler'in yeğeni olan Büşra Taş(30) ile oğlu 8 yaşındaki Yusuf Taş Hatay'da oturduğu binada depremde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler.Büşra Taş ve oğlu Yusuf Taş'ın cenazeleri AFAD tarafından en kaz altından çıkarılıp Mehmet Söyler'e teslim edildi.Söyler AFAD koordinesinde cenazelerini Fethiyeye getirdi.Anne ve oğlunu cenaze namazı Foça Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.Cenaze namazına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca,Foça mahalle muhtarı İlker Can, ailesi ve vatandaşlar katıldı.