Anne ve oğlu kombiden sızan gazdan zehirlendi

Aksaray'da önceki gece Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Mehmet Ölmez, iş için gittiği köyden telefonla eşine ulaşamayınca eve döndü.Kapıyı açıp eve giren Ölmez, eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ile oğlu kurtarılamadı.Ailenin cam balkon yaptırdığı, kombinin baca borusunun yeni yaptırılan cam balkondan dışarı verilmediği için karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığı ortaya çıktı.