Anne ve oğlunu ezdi aracı yakıp kaçtı

Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğlu otomobil çarpması sonucu öldü. Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alanya'da motosikletin çarptığı 5 aylık hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle can verdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, takla atan otomobildeki bebek yaşamını yitirdi.Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkiinde aşı hızla seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı. Anne olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yakılarak terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, araç bilgilerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen sürücü ile birlikte kaza sırasında araçta olduğunu tespit ettiği oğlunu gözaltına aldı. Sürücünün oğluyla birlikte delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra başka bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.Antalya'nın Alanya ilçesinde ise elinde bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 aylık hamile Ceylan Poyraz'a motosiklet çarptı. Anne ile karnındaki ikiz bebekleri hayatını kaybetti. Bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Sürücü M.K. tutuklandı.Kars'ta İ.Ç. yönetimindeki kamyon, freni boşalınca önünde seyreden minibüse çarptı. İ.Ç. hastanede öldü.Şanlıurfa Viranşehir'de takla atan otomobildeki Suriyeli 4 aylık Ala Halaf bebek hayatını kaybetti.İzmir Tire'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İ.G. (64) öldü.