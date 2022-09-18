Haberler Yaşam Haberleri Anne ve oğlunu ezdi aracı yakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 18.9.2022

Anne ve oğlunu ezdi aracı yakıp kaçtı

Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun, yaya geçidinde hızla gelen aracın altında can verdi. Kaçan araç ise 5 kilometre ileride yanmış halde bulundu. Firari baba ve oğlu yakalandı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Anne ve oğlunu ezdi aracı yakıp kaçtı
Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğlu otomobil çarpması sonucu öldü. Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alanya'da motosikletin çarptığı 5 aylık hamile kadın, karnındaki ikiz bebekleriyle can verdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, takla atan otomobildeki bebek yaşamını yitirdi.

ARACI YAKMIŞLAR
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkiinde aşı hızla seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Fatma Ertosun (62) ve oğlu Haşim Ertosun'a (41) çarptı. Anne olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yakılarak terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, araç bilgilerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen sürücü ile birlikte kaza sırasında araçta olduğunu tespit ettiği oğlunu gözaltına aldı. Sürücünün oğluyla birlikte delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra başka bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ANNE VE IKIZ BEBEKLERI ÖLDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesinde ise elinde bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 aylık hamile Ceylan Poyraz'a motosiklet çarptı. Anne ile karnındaki ikiz bebekleri hayatını kaybetti. Bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Sürücü M.K. tutuklandı.
Kars'ta İ.Ç. yönetimindeki kamyon, freni boşalınca önünde seyreden minibüse çarptı. İ.Ç. hastanede öldü.
Şanlıurfa Viranşehir'de takla atan otomobildeki Suriyeli 4 aylık Ala Halaf bebek hayatını kaybetti.
İzmir Tire'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü İ.G. (64) öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında önemli açıklama!
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Şanghay' çıkışı! Türkiye üye olacak mı? Çok net yanıt...
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve oğlunu ezdi aracı yakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA