Anne ve oğlunun üzerine beton saçıldı: O mikserci hakkında taksirle yaralamadan işlem başlatıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı. Pompadan dökülen harç, o sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, beton mikser sürücüsü ve beton aracı sürücüsünü yakaladı.

Sürücülere, 'Taşıt yoluna, trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, koymak, dökmek, bırakmak' maddesinden toplamda 6 bin 720 lira idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten menedildi. Sürücüler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca yakalanan N.K. isimli araç sürücüsüne 'Taksirle Yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.