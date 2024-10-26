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Giriş Tarihi: 26.10.2024 15:38 Son Güncelleme: 26.10.2024 15:42

Anne ve oğlunun üzerine beton saçıldı: O mikserci hakkında taksirle yaralamadan işlem başlatıldı

İstanbul Pendik’te kaldırımda yürüyen kadın ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında, mikserin hortumunun patlaması sonucu harç döküldü. Beton mikseri ve beton aracının sürücüsüne toplam 6 bin 720 lira idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anne ve oğlunun üzerine beton saçıldı: O mikserci hakkında taksirle yaralamadan işlem başlatıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı. Pompadan dökülen harç, o sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, beton mikser sürücüsü ve beton aracı sürücüsünü yakaladı.

Sürücülere, 'Taşıt yoluna, trafiği tehlikeye sokacak şekilde bir şey atmak, koymak, dökmek, bırakmak' maddesinden toplamda 6 bin 720 lira idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten menedildi. Sürücüler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca yakalanan N.K. isimli araç sürücüsüne 'Taksirle Yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Anne ve oğlunun üzerine beton saçıldı: O mikserci hakkında taksirle yaralamadan işlem başlatıldı
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