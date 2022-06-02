Haberler Yaşam Haberleri Anne ve oğulları, toprak damın altında can verdi
Giriş Tarihi: 2.6.2022 09:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 09:29

Anne ve oğulları, toprak damın altında can verdi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Anne ve oğulları, toprak damın altında can verdi

Doğu Anadolu’da etkisini artıran sağanak yağışlar can aldı. Kars’ta bir evin toprak damı yıkıldı. Yıkılan dam anne ve 2 oğluna mezar oldu.

Kars'ta sağanak yağışlar aralıksız devam ederken, yağışların neden olduğu heyelanda acı bir olay yaşandı. Yağışların en etkili olduğu Merkeze Bağlı Verimli Köyünde bir evde yaşayan Budak ailesi gece saatlerinde felaketi yaşadı. Evin toprak damı, yağışlar nedeniyle güçsüzleşince yıkıldı. Göçük altından kurtulmayı başaran 12 yaşındaki Sibel, anne ve kardeşlerinin göçük altında kaldıklarını haber verdi. Olay yerine gelen köylüler ilk müdahalede bulundu.

Bölgeye hemen intikal eden AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, yapılan çalışmaların sonucunda acı tabloyla karşılaştı. Toprak damın çökmesi sonucu 36 yaşındaki Songül Budak ve oğulları Bedirhan (10) ile Bora'nın (8) cansız bedenlerine ulaştı. Yaralı kurtulan Sibel ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili bölgede diğer yıkılma ihtimallerine karşın çalışmalar başlatıldı. Hasarlı olan evlerde tahliye çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
SİGARA FİYATLARI HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Koronavirüste yeni dönem! 'Haftalık olarak yayınlanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve oğulları, toprak damın altında can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA