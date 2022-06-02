Anne ve oğulları, toprak damın altında can verdi

Kars'ta sağanak yağışlar aralıksız devam ederken, yağışların neden olduğu heyelanda acı bir olay yaşandı. Yağışların en etkili olduğu Merkeze Bağlı Verimli Köyünde bir evde yaşayan Budak ailesi gece saatlerinde felaketi yaşadı. Evin toprak damı, yağışlar nedeniyle güçsüzleşince yıkıldı. Göçük altından kurtulmayı başaran 12 yaşındaki Sibel, anne ve kardeşlerinin göçük altında kaldıklarını haber verdi. Olay yerine gelen köylüler ilk müdahalede bulundu.

Bölgeye hemen intikal eden AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, yapılan çalışmaların sonucunda acı tabloyla karşılaştı. Toprak damın çökmesi sonucu 36 yaşındaki Songül Budak ve oğulları Bedirhan (10) ile Bora'nın (8) cansız bedenlerine ulaştı. Yaralı kurtulan Sibel ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili bölgede diğer yıkılma ihtimallerine karşın çalışmalar başlatıldı. Hasarlı olan evlerde tahliye çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.