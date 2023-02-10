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Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:51 Son Güncelleme: 10.2.2023 19:47

Anne ve üç çocuğu enkazdan 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri depremin 5’inci gününde 108’inci saatte anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Ramazan (7) ve Münire'yi (15) enkazdan sağ olarak çıkardı. Arama Kurtarma Ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses aldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anne ve üç çocuğu enkazdan 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Kurtarma çalışmasına başlayan kurtarma ekipleri, anne ve üç çocuğunun canlı olduğunu tespit etti.

Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından ilk olarak Fatma Karadeniz ve kardeşi Ramazan Karadeniz'e ulaştı.

İki kardeş 108'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Daha sonra 41 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile 15 yaşındaki Münire Karadeniz'i de sağ olarak kurtardı. Anne ve üç çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu öğrenilen babaya ulaşılmaya çalışılıyor.

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Anne ve üç çocuğu enkazdan 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
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