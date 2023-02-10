Anne ve üç çocuğu enkazdan 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Kurtarma çalışmasına başlayan kurtarma ekipleri, anne ve üç çocuğunun canlı olduğunu tespit etti.

Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından ilk olarak Fatma Karadeniz ve kardeşi Ramazan Karadeniz'e ulaştı.

İki kardeş 108'inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Daha sonra 41 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile 15 yaşındaki Münire Karadeniz'i de sağ olarak kurtardı. Anne ve üç çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında olduğu öğrenilen babaya ulaşılmaya çalışılıyor.