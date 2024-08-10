Anne yadigarı yüzüğü bulmak için belediye ekipleri seferber oldu

6 Şubat depremi sonrası annesinden yadigâr kalan yüzüğü Arsuz Konacık Sahili'nde kaybeden Alın'ın talebine karşılık veren Başkan Öntürk, yüzüğü bulmak için Büyükşehir ekipleriyle detaylı bir arama çalışması başlattı. Başkan Öntürk, sosyal medya üzerinden "Bakıyoruz kızım." şeklinde bir paylaşımda bulunarak HBB ekiplerini arama çalışmalarına yönlendirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2 gündür devam eden arama çalışmaları sırasında yüzüğü kaybettiğini tahmin ettiği noktaya gelen Alın, HBB ekiplerinin arama çalışmalarına katıldı ve Başkan Öntürk ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaptı.

ÖNTÜRK, ''ARAMALAR DEVAM EDİYOR''

Konuşmada Başkan Öntürk, ekiplere "Bulalım o yüzüğü mutlaka!" diye talimat verdiğini, arama çalışmalarının devam ettiğini ve Alın'a her zaman destek olacağını belirtti.

ZEHRA ALIN, ''ÇOK DUYGULANDIM''

Alın, Başkan Öntürk'ün "Bakıyoruz kızım" şeklindeki paylaşımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu desteğin kendisini duygulandırdığını ve deprem sonrası yaşadığı yalnızlık hissini hafiflettiğini belirtti. Ayrıca Alın, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. HBB ekiplerinin yanı sıra Arsuz Belediyesi ekipleri de plajda dedektör yardımıyla tarama çalışmalarına katkıda bulunuyor.