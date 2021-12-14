Anneanne ve torunu yanarak ölümene neden olmuştu... İşte o sanık için istenen ceza

Olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşandı. Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan apartmanda Ahmet Tülek tarafından çıkartılan yangın sonucunda Elanur Şelimen ve Suna Urtanur'un öldü. Elif Şelimen, Zeynep Şelimen ve Can Sezer Urtanur'un ise yaralandı. Tutuklu sanık Ahmet Tülek'in yargılandığı davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Tülek cezaevinden, müştekiler ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
CEZAİ EHLİYETİ TAM
Mahkemeye sunulan raporda, yangına sebep olabilecek elektriksel bir neden, açık ateş kaynağı gibi maddelere rastlanılmadığını belirtti. Oda bölümündeki eşyaların herhangi bir kaynak ile tutuşturularak yangının çıktığı aktarıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise sanığın cezai ehliyetinin tam belirtildi.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
Duruşmada kendisine söz verilen Nurgül Baytar, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
2 KEZ AĞIRLTIRILMIŞ MÜEBBETİ VE 92 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahmet Tülek hakkında "yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 3 kişiye karşıda "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.