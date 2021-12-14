Anneanne ve torunu yanarak ölümene neden olmuştu... İşte o sanık için istenen ceza

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"



Duruşmada kendisine söz verilen Nurgül Baytar, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



2 KEZ AĞIRLTIRILMIŞ MÜEBBETİ VE 92 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahmet Tülek hakkında "yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 3 kişiye karşıda "yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve "yangın nedeniyle mala zarar verme" suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.